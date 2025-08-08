Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Sondereinsatz des Verkehrsdienstes der Polizei Oberhausen

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Schwerpunktkontrollen im Rahmen der ROADPOL-Aktionstage zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit

Im Rahmen eines Sondereinsatzes zur Erhöhung der Verkehrssicherheit führte der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Oberhausen am Donnerstag (07.08.) gezielte Geschwindigkeitskontrollen an insgesamt sechs Messstellen im Stadtgebiet durch. Ziel der Maßnahme war die konsequente Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen - nach wie vor eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle. Insgesamt wurden dabei 375 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und geahndet. In zwei Fällen überschritten Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit so erheblich, dass ihnen nun ein Fahrverbot droht.

Darüber hinaus kontrollierten die Einsatzkräfte einen Fahrzeugführer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen; ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Die Polizei wird auch künftig verstärkt Kontrollen durchführen, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen, Unfallrisiken wirksam zu minimieren - und damit #LEBEN zu schützen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell