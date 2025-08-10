PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Musikveranstaltung Olgas Rock

Oberhausen (ots)

Bei durchgängig bestem Wetter fand am Wochenende auf dem Olga Park-Gelände die Musikveranstaltung "Olgas Rock" statt. Auf-grund des in der Szene berühmten Line-Ups und nicht zuletzt der Tatsache, dass es ich um die letzte Veranstaltung in dieser Form handelt, befanden sich laut Veranstalter zu Spitzenzeiten ca. 12.000 Besucher auf dem Veranstaltungsgelände.

Aus polizeilicher Sicht verlief das Musikevent ohne besondere Vor-kommnisse. Es war eine gelungene Veranstaltung bei ausgelassener, friedlicher Stimmung.

TF

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

