Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Diebe suchen Baustelle heim

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Schützenstraße;

Tatzeit: zwischen 06.02.2025, 18.50 Uhr, und 07.02.2025, 10.00 Uhr;

Auf Kabelmaterial abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Rhede. Darüber hinaus ließen sie von einer Baustelle an der Schützenstraße unter anderem auch eine Getränkekiste mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell