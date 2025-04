Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frau in Kneipe angegriffen

Kaiserslautern (ots)

Am späten Freitagabend kam es in einer Kneipe in der Straße "Am Heiligenhäuschen" zu einer Körperverletzung. Wie das 41-jährige Opfer den Beamten mitteilte, näherte sich gegen 22 Uhr eine Frau von hinten und griff der Stadtbewohnerin an den Hals, worauf es zum Streit zwischen den Frauen kam. Schließlich mischte sich ein Mann ein und schlug der 41-Jährigen ins Gesicht. Die Geschlagene fiel zu Boden und verlor für kurze Zeit das Bewusstsein, woraufhin sich die beiden Angreifer aus dem Staub machten. Laut Beschreibung war die unbekannte Frau etwa 1,65 Meter groß, zirka 66 Jahre alt und hatte schwarze Haare. Sie trug eine neongelbe Warnweste. Der männliche Täter war zirka 1,90 Meter groß und etwa 150 Kilogramm schwer. Sein Alter wird auf Anfang 60 geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell