Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei stoppte Zweirad-Fahrer

Kaiserslautern (ots)

Während einer Streifenfahrt sind Polizeibeamte am späten Montagabend in der Eisenbahnstraße auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam geworden. Der Grund: Der Mann fuhr mit dem Elektroroller auf dem Gehweg, er hatte kein Licht an und seine Fahrweise war unsicher.

Die Streife stoppte den Rollerfahrer kurz vor 23 Uhr und unterzog ihn einer Kontrolle. Dabei kam schließlich auch noch heraus, dass der E-Scooter über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Das Gefährt wurde deshalb sichergestellt. Auf den 48-jährigen Fahrer kommt ein Strafverfahren zu.

Zu Ende war die Fahrt auch für einen Fahrradfahrer, den Polizisten in der Nacht zu Dienstag in der Alex-Müller-Straße kontrollierten. Der 23-Jährige roch nach Cannabis und räumte ein, das Betäubungsmittel auch regelmäßig zu konsumieren. Außerdem zeigte er den Beamten ein kleines Behältnis, in dem sich weiteres Rauschgift befand. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Und da er einen Führerschein besitzt, wird die Fahrerlaubnisbehörde über das Ergebnis der Kontrolle informiert. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell