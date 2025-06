POL-GI: Zeugenaufruf nach Körperverletzung am Bahnhofsvorplatz Gießen

Gießen (ots) - Gießen: Faustschlag im Discounter In einem Discounter in der Sudetenlandstraße schlug ein Unbekannter einem 35-jährigem Mann aus Gießen ins Gesicht. Nach ersten Erkenntnissen kam es am Mittwoch (18. Juni) zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. In dem Verlauf kam es dann zu dem Faustschlag. Der Unbekannte sei etwa 24 ...

