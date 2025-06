Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährdung des Straßenverkehrs im Bereich Riegelsberg

Reigelsberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 08.06.2025, wurde der Polizei gegen 01:20 Uhr mitgeteilt, dass ein schwarzer Opel Corsa in Riegelsberg in der Hixberger Straße auffällig langsam geführt werde und dieser auch in den Gegenverkehr gefahren sei. Im Bereich des Ortsausganges in Richtung Altenkessel habe ein anderer Verkehrsteilnehmer auf den Gehweg ausweichen müssen um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern.

Das Fahrzeug konnte in Burbach einer Kontrolle unterzogen werden. Gegen den 71 Jahre alten Fahrer aus Saarbrücken wird ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Es wird gebeten, dass sich Zeugen bei der Polizei Völklingen unter 06898/2020 melden, die durch die Fahrweise des Opel Corsa gefährdet wurden.

