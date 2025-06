POL-VK: Verkehrsunfall Ortseingang Püttlingen im Bereich Kulturbahnhof

Heusweiler (ots) - Am Morgen des 02. Juni 2025 befuhr gegen 10:30 Uhr ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Riegelsberg die Saarbrücker Straße in 66265 Heusweiler. Zu dieser Zeit passierte eine 78-jährige Frau aus Heusweiler die Fahrbahn der Bundesstraße an einer Fußgängerampel. Hierbei wurde sie von dem fahrenden Pkw erfasst und in Folge dessen schwer verletzt. Die Fußgängerin wurde zur medizinischen Behandlung in ein ...

