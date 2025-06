Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brand in Seniorenresidenz in Püttlingen

Püttlingen (ots)

Am Samstag, den 31.05.2025 gegen 17:37 Uhr wurde eine ausgelöste Brandmeldeanlage in der Seniorenresidenz in Püttlingen gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein 80-jähriger Bewohner in seinem Zimmer im ersten Obergeschoss rauchte und dadurch sein Zimmer in Brand geriet. Wo der Brand genau entstand und warum, bedarf weiterer Ermittlungen. Durch einen Pfleger konnte der Bewohner und die angrenzenden Mitbewohner evakuiert werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass nur das betroffene Zimmer nicht mehr bewohnbar war. Die umliegenden Zimmer konnten nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort wieder freigegeben werden. Nach derzeitigem Stand wurde ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz leicht verletzt und es entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

