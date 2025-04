Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: erfolgreiche Fahndung, Festnahme eines Käsediebes nach räuberischem Diebstahl

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Ladendiebstahl betroffen wurde ein 37jähriger Hammer ohne festen Wohnsitz am Donnerstag, 24. April. Der wohnungslose Dieb betrat gegen 20:40 Uhr einen Lebensmitteldiscounter am Alten Uentroper Weg. Hier füllte der Langfinger seinen mitgeführten Rucksack mit 21 Verpackungseinheiten Käse im Wert von 100 Euro. Mitsamt der Beute versuchte der Tatverdächtige, den Supermarkt zu verlassen und wollte ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich gehen. Im Bereich der Kasse versuchte eine ebenfalls 37jährige, ihn aufzuhalten. Hier kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf die 37jährige leicht verletzt wurde, während der Ladendieb hierdurch seine Flucht ermöglichte. Ein 41jähriger weiterer Angestellter des Discounters nahm die Verfolgung des Ladendiebes auf. Er verlor diesen jedoch im Verlauf der Nacheile aus den Augen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte konnten den polizeibekannten Tatverdächtigen anhand der Beschreibung auf seinem Fahrrad antreffen. Er wurde im Verlauf des Alten Uentroper Weges festgenommen. Er führte die Tatbeute noch mit sich. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Ladendieb bereits am Montag, 14. April Schokoladenriegel im Wert von 50 Euro aus der Auslage gestohlen hatte. Über die Videoaufzeichnungen des Supermarktes konnte er eindeutig identifiziert werden. Der Festgenommene wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt, er soll wegen des Tatverdachtes des gewerbsmäßigen Diebstahls sowie des räuberischen Diebstahls dem Haftrichter vorgeführt werden. Eine ärztliche Versorgung der 37jährigen Angestellten war nicht erforderlich. (nue)

