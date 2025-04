POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-jähriger

Hamm-Mitte (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwoch, dem 23. April, zwischen 7 Uhr und 14.30 Uhr einen in einer Parkbucht am Schwarzen Weg geparkten weißen Smart beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse ...

