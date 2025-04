Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zusammenstoß mit einem Bus, Verursacher flüchtet über den Westenwall

Hamm-Mitte (ots)

Der Verursacher eines Verkehrsunfalles entfernte sich am Donnerstag, 24. April um 15 Uhr unerlaubt von der Unfallstelle. Zur Unfallzeit befuhr ein 37jähriger Busfahrer der Fa. Breitenbach mit seinem Kraftomnibus die Gustav-Heinemann-Straße in FR Alleecenter. In Höhe der Einfahrt zu einem Elektrofachgeschäft fuhr ein Fahrzeug unvermittelt auf die Gustav-Heinemann-Straße, wo es zum Zusammenstoß mit dem Bus kam. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von mind. 2.500 Euro. Personenschaden entstand nicht. Das Verursacherfahrzeug beschleunigte im Anschluss stark und entfernte sich über den Westenwall in FR Osten. Durch Zeugen konnte angegeben werden, dass es sich um einen Kleintransporter Mercedes Sprinter handelte. Der flüchtige Fahrzeugführer konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, 25-30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, Vollbart, kurzes dunkles Haar Die Ermittlungen dauern an, Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und zu dem Fahrzeugführer nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell