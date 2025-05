Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Schneller Ermittlungserfolg nach Einbruch auf Hundemesse in Völklingen

Völklingen (ots)

Die Betroffenheit war groß, als mehrere Betreiber von Ständen der an diesem Wochenende in Völklingen in der Herrmann-Neuberger-Halle stattfindenden Hundemesse feststellen mussten, dass sie in der Nacht zum 17.05.25 Opfer eines Einbruchsdiebstahls geworden sind. Anhand von Aufzeichnungen der Überwachungskameras konnten schnell zwei Tatverdächtige durch die Beamten der PI Völklingen ermittelt werden. Nach entsprechendem Sachvortrag bei Staatsanwaltschaft und Bereitschaftsgericht, konnten Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Objekte erwirkt werden. Bei den anschließenden Durchsuchungen konnte das gesamte Diebesgut aufgefunden werden, welches noch am gleichen Tag an die sichtlich erleichterten Eigentümer ausgehändigt wurde, welche zum Teil aus ganz Deutschland angereist waren. Gegen die beiden tatverdächtigen Jugendlichen wurde keine Haftbefehl erlassen.

