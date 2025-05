POL-VK: Polizei findet gestohlenen PKW in Püttlingen - Polizei sucht Zeugen

Völklingen (ots) - Die Betroffenheit war groß, als mehrere Betreiber von Ständen der an diesem Wochenende in Völklingen in der Herrmann-Neuberger-Halle stattfindenden Hundemesse feststellen mussten, dass sie in der Nacht zum 17.05.25 Opfer eines Einbruchsdiebstahls geworden sind. Anhand von Aufzeichnungen der Überwachungskameras konnten schnell zwei ...

mehr