POL-VK: Diebstahl eines Leichtkraftrades in 66333 Völklingen-Lauterbach

Püttlingen (ots) - Am Samstag, den 31.05.2025 gegen 17:37 Uhr wurde eine ausgelöste Brandmeldeanlage in der Seniorenresidenz in Püttlingen gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein 80-jähriger Bewohner in seinem Zimmer im ersten Obergeschoss rauchte und dadurch sein Zimmer in Brand geriet. Wo der Brand genau entstand und warum, bedarf weiterer Ermittlungen. Durch einen Pfleger konnte ...

mehr