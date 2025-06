Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: LKW verliert Ladung - Verkehrsbehinderung am Gießener Nordkreuz + Geldkassette aus Bauernladen in Hungen gestohlen + u.a.

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 23.06.2025

Gießen: LKW verliert Ladung-Verkehrsbehinderung am Nordkreuz

Am Gießener Nordkreuz bot sich am Montagmorgen (23.6.) ein Bild der Verwüstung. Ein LKW mit Anhänger fuhr über die A485. Als er gegen 7.45 Uhr am Nordkreuz auf die A480 in Richtung Wettenberg abfuhr, verlor er Glasflaschen mit Erfrischungsgetränken und Bier, die er geladen hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete sich die Bordwand der Zugmaschine offenbar aufgrund eines technischen Defekts. Die geborstenen Glasflaschen verteilten sich über die gesamte Fahrbahn. Der Schaden am Fahrzeug und der zerstörten Ladung beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Aufgrund der Scherben und zum Zwecke der Bergung von Zugmaschine und Hänger, dauert die Vollsperrung zum Berichtszeitpunkt immer noch an. Der Verkehr wird umgeleitet.

Gießen: Mit Flasche auf Kopf geschlagen - Zeugen gesucht!

Nach Streitigkeiten beim Lahnuferfest schlug am Freitag (20.6.) gegen 23 Uhr ein bislang Unbekannter einem 17-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf. Der junge Mann erlitt Schnittverletzungen und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Beim Täter soll es sich um einen 18 - 19 Jahre alten Mann mit normaler Statur gehandelt haben. Der ca. 180 cm große Mann habe ein weißes T-Shirt getragen und schwarze Haare mit hellen Strähnchen gehabt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: BMW touchiert und geflüchtet

Kratzer an der Stoßstange hinten links hinterließ ein Verkehrsteilnehmer am Dienstag (17.06.) zwischen 14 Uhr und 15.40 Uhr in der Löberstraße an einem schwarzen BMW. Offenbar beim Rangieren touchierte der bislang Unbekannte mit seinem Fahrzeug, den bei einem Kampfsportstudio geparkten X1. Es entstand Sachschaden am BMW im Wert von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei Gießen, Tel.: 0641/7006-3755 sucht Zeugen und nimmt Hinweise entgegen.

Gießen: Radfahrer flüchtet - Polizei sucht Zeugen!

Ein Radler verlor auf seinem Weg über die Licher Straße stadteinwärts am Mittwochnachmittag (18.06.) die Kontrolle über sein Fahrrad. Gegen 15 Uhr kam er von dem Fahrradstreifen ab und stieß in Höhe der Hausnummer 39 gegen einen am rechten Fahrbahnrand ordnungungsgemäß geparkten gelben Dacia. Dabei wurde die linke hintere Tür eingedrückt und der Lack beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 2000 Euro zu kümmern, verschwand der Radfahrer von der Unfallstelle. Er wird beschrieben als ca. 20 Jahre alt, schlank und trug ein helles Shirt und eine helle Hose. Hinweise nimmt die Polizei Gießen unter Tel.: 0641/7006-3555 entgegen.

Garbenteich: Autofenster eingeschlagen und Kennzeichen gestohlen

Im umzäunten Lager einer Baustelle in der Dorf-Güller-Straße beim Sportplatz, parkte zwischen Freitag (20.6.) 17 Uhr und Samstag (21.6.) 6.50 Uhr ein oranger Transporter der Marke Mercedes Benz. Im Laufe der Nacht zerstörten Diebe ein Fenster der Beifahrerseite und entwendeten das vordere Kennzeichen HH - KL 1276. Die Polizei in Gießen ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Die Gesetzeshüter bitten um Hinweise unter Tel.: 0641/7006-3555.

Hungen: Geldkassette aus Bauernladen gestohlen

In der Nacht von Freitag (20.6.) auf Samstag (21.6.) stiegen Diebe in einen Bauernladen in der Tiergartenstraße ein. Dazu griffen sie offenbar durch die gekippten Fenster des Ladens und entwendeten eine orange Geldkassette mit Bargeld im vierstelligen Bereich aus dem Büro. Die Polizei in Grünberg, Tel.: 06401/9143-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Corina Weisbrod

