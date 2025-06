Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Kripo warnt vor falschen Handwerkern+Sportback beschädigt+Touchiert und abgehauen

Gießen (ots)

Biebertal: Kripo warnt vor falschen Handwerkern

Die Kriminalpolizei Gießen warnt vor zwei falschen Handwerkern, die Handwerksarbeiten an Haus und/oder Hof zu offenbar überhöhten Preisen anbieten.

Am vergangenen Wochenende, Samstag (14. Juni um 09.30 Uhr) erschienen zwei unbekannte Männer bei einem Seniorenpaar in der Ernststraße in Rodheim Bieber und boten eine Erneuerung des Garagendaches zu einem vermeintlich günstigen Preis an. Zeitnah begannen sie mit der Entfernung der alten asbesthaltigen Dacheindeckung. Dabei war der Umgang mit den asbesthaltigen alten Dachplatten nach ersten Erkenntnissen nicht fachgerecht. Zudem brachten sie auf dem Garagendach eine minderwertige Blecheindeckung nicht fachmännisch an.

Am Montag (16. Juni) kamen die Betrüger erneut vorbei, um Restarbeiten ausführen. Sie fuhren jedoch lediglich zweimal an dem Haus vorbei. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sie sich vermutlich beobachtet fühlten und von dem weiteren Vorhaben abließen.

Die Männer, die laut Zeugen aus dem osteuropäischen Raum stammen könnten, waren mit einem Kleintransporter, Mercedes Benz (Vito) unterwegs. Auf dem Dach befand sich eine Leiter und im hinteren Fahrzeugbereich war ein Aufkleber, auf dem eine rote/rosafarbenen Leiter zu sehen war.

Die Umweltabteilung der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubtem Umgang mit gefährlichen Abfällen und vers. Betrug aufgenommen.

Wer hat ein solches Fahrzeug wahrgenommen, bzw. bei wem haben in diesem Zusammenhang die Unbekannten ebenfalls wegen der Ausführung von Arbeiten vorgesprochen?

Hinweise nehmen die Beamten der Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Tipps der Polizei:

- Lassen Sie nur Handwerker / Arbeiter in ihre Wohnung, ihr Haus oder auf ihr Grundstück, die sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

- Lehnen Sie jegliche Angebote von Arbeitern ab, die ihnen spontane Bauarbeiten und Dienstleistungen auf ihrem Grundstück (insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten) anbieten.

- Tatsächlich sofort angefangene Arbeiten dienen meist nur als Täuschung und werden nicht beendet.

- Derartige Arbeiten werden regelmäßig unfachmännisch, fehlerhaft und unvollständig ausgeführt. Eine spätere Instandsetzung ist oftmals teurer und aufwändiger, als vorher.

- Zahlen Sie niemals Geld im Voraus.

Im Internet unter www.polizei-beratung.de finden Sie weitere Tipps wie Sie sich gegen die Tricks der Gauner und Betrüger schützen können.

Gießen: Sportback beschädigt

In der Fuldastraße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich bei einem Parkmanöver einen geparkten Audi A3. Der rote Sportback stand dort am Dienstag (17. Juni) zwischen 17.30 und 19.00 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des etwa 1.000 Euro teuren Frontschadens geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Touchiert und abgehauen

Trotz Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro an einem BMW, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Eichgärtenallee einfach weiter. Der Verursacher touchierte zwischen 21.00 Uhr am Montag (16. Juni) und 10.00 Uhr am Dienstag (17. Juni) den schwarzen Kombi hinten links. Hinweise nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Sabine Richter,

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell