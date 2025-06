Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 27-Jähriger tritt mehrere Autospiegel ab+Rucksack aus Bus gestohlen+Einbruch in Sanitätshaus+Autoscheibe beschädigt

Gießen (ots)

Gießen: Spiegel abgetreten- 27-Jähriger festgenommen

Mehrere Autospiegel trat ein 27-jähriger Mann am Sonntag (15. Juni) am Lindenplatz ab. Gegen 22.40 Uhr meldete eine Zeugin den Vorfall der Polizei. Eine Streife nahm den aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf lebenden Mann fest. Die Beamten stellten am Lindenplatz mindestens vier beschädigte Fahrzeuge fest und nahmen den 27-Jährigen mit auf die Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn wieder. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Rucksack aus Bus gestohlen

Ein Unbekannter stahl am Samstag (14. Juni) gegen 18.45 Uhr in einem Bus den Rucksack einer 26-jährigen Frau aus Gießen. Die Gießener befand sich in der Buslinie 15 am Marktplatz, als der Dieb zuschlug und mit ihrem Rucksack dort ausstieg. Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, hat kurze schwarze Haare und trug ein rotes T-Shirt. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Einbruch in Sanitätshaus

In der Wilhelmstraße brachen Unbekannte in ein Sanitätshaus ein. Sie verschafften sich zwischen Freitag (13. Juni) und 09.15 Uhr am Sonntag (15. Juni) Zugang ins Gebäude. Der Versuch, dort weitere Türen aufzubrechen, misslang. Anschließend machten sie sich ohne Beute aus dem Staub. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Gießener Kripo unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Buseck: Autoscheibe beschädigt

Eine 36-Jährige war am Freitag (13. Juni) gegen 20.50 Uhr mit ihrem orangefarbenen Ford in der Kurt-Schuhmacher-Straße von Rödgen in Richtung Trohe unterwegs, als sie plötzlich einen lauten Knall hörte und die vordere Dreiecksscheibe auf der Beifahrerseite sprang. Offenbar hatte ein Unbekannter mit einem festen Gegenstand den Ford beworfen. Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Straße "Auf der Weißburg". Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach einer Frau mit zwei Kindern, die in der Straße "Auf der Weißburg" unterwegs waren. Wer hat dort etwas gesehen? Hinweise nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

