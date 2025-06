Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Lollar/B3: Verlorene Ladung kracht in BMW - Zeugen gesucht

Gießen (ots)

Gestern gegen 17 Uhr fuhr eine BMW-Fahrerin auf der Bundesstraße 3 in Richtung Marburg. Etwa 700 Meter vor der Anschlussstelle Fronhausen verlor ein vorausfahrendes Fahrzeug mit Anhänger Ladung. Ein Teil der Ladung, eine ca. 45x20 cm große Metallplatte, wurde auf die Motorhaube des BMW geschleudert und prallte von dort in gegen die Windschutzscheibe. Die Autofahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Kleinbus mit Anhänger fuhr einfach in Richtung Marburg weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ob er den Unfall bemerkt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich laut Beschreibung um einen weißen Kleinbus handeln. Dieser führte einen Anhänger mit, ein Teil des Kennzeichens (MR-M) konnte von der Frau am Steuer des BMW abgelesen werden.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum Verursacher und dem Kennzeichen machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

