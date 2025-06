Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizeieinsatz in Hungen-Villingen

Hungen: Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Mehrere Streifenwagen suchten am Donnerstag (12. Juni) eine Asylunterkunft in der Zeller Straße auf. Gegen 14.20 Uhr informierte ein Anwohner die Polizei über eine Auseinandersetzung, bei der sich eine Person verletzt haben sollte. Nach ersten Erkenntnissen gerieten Zwei Männer im Alter von 24 und 32 Jahren, beide afghanische Staatsbürger, in Streit. In dessen Verlauf soll einer der Beteiligten mit einem Messer zugestochen haben. Der 32-Jährige erlitt Stichverletzungen an der Hand und im oberen Bereich des Rückens. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. In dem Gebäude stellten die Beamten zwei Messer und einen Schlagstock sicher. Die Polizei nahm den 24-Jährigen mit auf die Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entließen die Ordnungshüter den Festgenommenen wieder. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, zum Ablauf des Geschehens und den sichergestellten Gegenständen dauern an.

