Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Motorradfahrer nach Unfall bei Laubach schwerverletzt+Trickdiebstahl am Einkaufszentrum+ Unfallflucht in der Ostanlage

Gießen (ots)

Laubach: Motorradfahrer nach Unfall schwerverletzt

Mit schweren Verletzungen brachte eine Hubschrauberbesatzung einen 49-jährigen Kradfahrer nach einem Unfall in ein Krankenhaus.

Der im Landkreis Gießen lebende Mann war am Montag (16. Juni) gegen 15.25 Uhr auf der Landstraße 3138 von Laubach in Richtung Gonterskirchen unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen plötzlich in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben geriet. Während der 49-Jährige mit seinen Verletzungen im Graben liegen blieb, schleuderte das Krad auf die Fahrbahn zurück und stieß mit dem Kleinbus eines 71-Jährigen zusammen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Die Strecke musste für die Dauer der Unfallaufnahme, der Versorgung des Verletzten und der Reinigung der Straße voll gesperrt werden. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte über die Sperrmaßnahmen, die bis 17.50 Uhr andauerten.

Gießen: Senior abgelenkt - Komplize stiehlt Portemonnaie

Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Gottlieb-Daimler-Straße geriet am Montag (16. Juni) ein 79-Jähriger in den Fokus von Trickdieben. Der Senior befand sich gegen 13.30 Uhr in seinem VW Tiguan, als er von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt wurde. Als der Senior dann ausstieg und dem Unbekannten den Weg erklärte, öffnete womöglich ein Komplize die Beifahrertür und entnahm aus der auf dem Beifahrersitz abgelegten Tasche eine Geldbörse.

Der unbekannte Mann sei etwa zwischen Ende 20 und Anfang 30 Jahre alt gewesen, etwa 1,65 Meter groß. Er hätte kurze schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart und eine normale Figur gehabt. Zudem sei er schwarz gekleidet gewesen und sein Hautteint dunkel.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Unfallflucht in der Ostanlage

Am Sonntagnachmittag (15. Juni) kam es gegen 15.40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem eine Autofahrerin einfach davonfuhr. Eine unbekannte Opel-Fahrerin und ein 48-jähriger Taxi-Fahrer waren auf der Ostanlage in Richtung Marburger Straße unterwegs, als es offenbar nach einem Bremsvorgang zum Zusammenstoß kam. Zunächst hielten beide an, stiegen aus und unterhielten sich. Anschließend stieg die Frau wieder ein und fuhr einfach davon. Die unbekannte Opel-Fahrerin soll zwischen 70 und 80 Jahren und zwischen 1,50 und 1,60 Jahren alt sein. Sie hatte einen hellen Hautteint. Ihr Fahrzeug sei rot oder orangefarben gewesen.

Wer hat den Zusammenstoß am Sonntagnachmittag auf der Ostanlage gesehen?

Wer kann Hinweise auf das Fahrzeug und der Fahrerin geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell