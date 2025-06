Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Faustschlag im Discounter+Mit Stock geschlagen+Beim Vorbeifahren Dacia

Gießen: Faustschlag im Discounter

In einem Discounter in der Sudetenlandstraße schlug ein Unbekannter einem 35-jährigem Mann aus Gießen ins Gesicht. Nach ersten Erkenntnissen kam es am Mittwoch (18. Juni) zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. In dem Verlauf kam es dann zu dem Faustschlag. Der Unbekannte sei etwa 24 Jahre alt gewesen, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er hätte schwarze Locken gehabt und trug vermutlich eine Jeans. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Mit Stock geschlagen

Mit einem Stock schlug ein Mann am Mittwoch (18. Juni) in der Lahnstraße auf einen 28-Jährigen ein. Der in Gießen lebende Mann war gegen 18.20 Uhr auf dem Gehweg unterwegs, als sich der Unbekannte von hinten näherte und wortlos mit einem Holzstock gegen das Bein schlug. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der Unbekannte hätte schwarze gelockte Haare gehabt, sei schlank, muskulös und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er war bekleidet mit einer hellen kurzen Hose. Er führte einen schwarzen Rucksack, einen weißen Beutel und ein dunkles T-Shirt mit sich. Am Oberkörper war er unbekleidet. Der Unbekannte stamme laut Zeuge womöglich aus dem nordafrikanischen Raum. Wer hat den Vorfall in der Lahnstraße am Mittwochabend ebenfalls beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren beschädigt

Trotz Schaden in Höhe von 2.000 Euro an einem gelben Dacia Dokker fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Licher Straße einfach weiter. Der Verursacher, ein Radfahrer, beschädigte am Mittwoch (18. Juni) gegen 15.00 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren den geparkten PKW an der linken Seite. Ein Anwohner hatte einen Knall gehört und sah am Unfallort einen Radfahrer, der sich den Arm hielt. Der Radfahrer hatte einen dunkleren Hautteint, sei etwa 20 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und schlank. Er trug ein helles Kurzarmshirt und eine helle Hose. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 zu melden.

Sabine Richter, Pressesprecherin

