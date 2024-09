Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Dachhaie unterwegs

Kandel (ots)

In Kandel boten gestern am 12.09.24 gegen 13.20h fünf Männer mit ihrem blauen Lieferwagen mit polnischer Zulassung ihre Dienste als Dachsanierer in der Wasgaustraße in Kandel an. Zuerst ließ sich ein Ehepaar auf das vermeintlich günstige Angebot ein. Als einer der Arbeiter zwischendurch das Geld einfordern wurde, korrigierte er den Preis nach oben. Das Ehepaar ließ sich nicht auf die Forderung ein. Als sie dann das Fahrzeug der Arbeiter fotografieren wollten, verließen diese schnell die unfertige Arbeitsstelle. Die Polizei rät: Lassen Sie sich nicht auf Haustürgeschäfte ein. Prüfen Sie im Internet nach, ob es diese Firma tatsächlich gibt. Lassen Sie sich einen verbindlichen Kostenvoranschlag aushändigen. Treffen Sie keine vorschnellen Entscheidungen. Haben Sie in ihrer Nachbarschaft etwas Ungewöhnliches beobachtet? Kam Ihnen gerade etwas komisch vor? Haben Sie den Verdacht, dass in Ihrem Umfeld ein solcher Betrugsfall aktuell stattfinden könnte? Dann verständigen Sie bitte umgehend die Polizei!

