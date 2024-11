Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte attackieren 17- und 19-Jährigen

Maichingen (ots)

Vier bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend (31.10.2024) in einer S-Bahn der Linie S60 am Bahnhof in Maichingen zwei Reisende im Alter von 17 und 19 Jahren attackiert. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Reisenden mit den Unbekannten gegen 20:30 Uhr im Bereich des Bahnhofs Maichingen zunächst in eine verbale Streitigkeit. Um weiteren Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen, sollen die beiden 17- und 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen zusammen mit ihren Freunden in die am Gleis stehende S60 in Richtung Sindelfingen eingestiegen sein. Noch vor Abfahrt der Bahn stiegen die unbekannten Täter ebenfalls in den Zug ein und schlugen nach derzeitigem Kenntnisstand unvermittelt zu. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt aus der S-Bahn. Ein Tatverdächtiger wird mit Vollbart und einer blauen Jacke mit gelbem Logo beschrieben. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgte die beiden jungen Männer, welche im Gesicht verletzt wurden, beim Halt der Bahn in Sindelfingen und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Die zuständige Bundespolizei nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell