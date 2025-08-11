Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, K 5751

Schwarzwald Baar Kreis) Schwerverletzter Motorradfahrer (10.08.2025)

Triberg im Schwarzwald - K 5751 (ots)

Auf der Kreisstraße 5751 zwischen Schönwald und Schonach hat sich am Sonntag ein Motorradfahrer schwerverletzt. Gegen 13 Uhr kam der 49-Jährige in einer Linkskurve zu weit nach rechts und verlor dabei die Kontrolle über seine Ducati. Die Maschine überschlug sich, woraufhin der Fahrer stürzte und sich dabei schwerverletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Beschädigungen am Motorrad werden auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell