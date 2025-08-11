POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall auf der Kreuzung Rieten- und Dickenhardtstraße (10.08.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Ein Vorfahrtsunfall hat sich am Sonntag, gegen 16:30 Uhr auf der Kreuzung Rieten- und Dickenhardtstraße ereignet. Ein 74-jähriger Citroen-Fahrer missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines 64-jährigen Audi-Fahrers. Durch den folgenden Zusammenstoß verletzte sich der Unfallverursacher leicht, musste jedoch nicht medizinisch versorgt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell