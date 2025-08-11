Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Güterbahnhofstraße (07.08.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf der Güterbahnhofstraße hat sich am vergangenen Donnerstag eine Unfallflucht zugetragen. Zwischen 11 Uhr und 21 Uhr streifte ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren einen auf Höhe der Hausnummer neun geparkten roten Opel. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro und kümmerte sich nicht um die Abwicklung des Unfalls. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, entgegen.

