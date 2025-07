Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Arnsberg (ots)

Ein Autofahrer kollidierte auf der Kreuzung Jägerstraße / Jägerbrücke in Alt-Arnsberg mit einem Motorrad. Am 19.07.2025 um 10:45 Uhr befuhr ein niederländischer Autofahrer die Jägerbrücke in Richtung Arnsberg-Altstadt. Auf der Kreuzung Jägerstraße / Jägerbrücke beabsichtigte der 41-Jährige, nach links in die Jägerstraße einzubiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen, das die Kreuzung in Richtung Jägerbrücke befuhr. Durch die Kollision wurde der 50-jährige Motorradfahrer aus Münster schwer verletzt. Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte ihn in ein Krankenhaus. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell