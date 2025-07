Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto überschlägt sich zwischen Hachen und Balve; zwei schwer Verletzte

Sundern (ots)

Am 19.07.2025 um 16:30 Uhr befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer mit einer 35-jährigen Beifahrerin in einem Pkw die B 229 aus Richtung Sundern-Hachen in Richtung Balve. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw kurz vor der Kreisgrenze zum Märkischen Kreis nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kollidierte mit einem Baum. Beide Insassen verletzten sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber transportierte die Beifahrerin in eine Spezialklinik. Der Fahrer wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 229 komplett gesperrt werden. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei NRW hinzugezogen.

