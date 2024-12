POL-BO: "Sicherheit durch Sichtbarkeit" - Polizei gibt Tipps für die dunkle Jahreszeit

Herne, Witten (ots) - Sie verursachte zwei Unfälle und flüchtete dann auf die Autobahn: Die Polizei hat am Mittwoch, 18. Dezember, eine Frau vorläufig festgenommen - sie befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Zeugen meldeten der Polizei gegen 11.20 Uhr zwei Unfälle, sie sich im Bereich der Holsterhauser Straße in Herne in unmittelbarer Nähe ...

mehr