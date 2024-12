POL-BO: Autoaufbrüche in Herne: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bochum (ots) - Bedroht und beraubt wurde ein 16-jähriger Bochumer am Dienstag, 17. Dezember, in Hamme. Der Schüler lief morgens gegen 8 Uhr zu Fuß von der Dorstener Straße in den Park Hamme, um zur Haltestelle Westpark zu gelangen. Im Park sei ein unbekannter junger Mann auf ihn zugelaufen, habe ihn mit einem Teleskopschlagstock bedroht und die Herausgabe seines Rucksacks gefordert. Anschließend sei der Mann mit der ...

mehr