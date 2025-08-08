Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Festnahmen nach Schüssen im Stadtteil Röllinghausen

Recklinghausen (ots)

Durch einen schnellen Ermittlungserfolg konnten noch am Donnerstagabend zwei Tatverdächtige festgenommen werden, die in Verbindung mit den Schüssen im Stadtteil Röllinghausen stehen könnten. Dabei handelt es sich um zwei Männer im Alter von 25 Jahren und 44 Jahren. Beide wurden mit Hilfe von Spezialeinheiten der Polizei vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sollen sie heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Mann, der am frühen Donnertagmorgen im Stadtteil Röllinghausen durch Schüsse schwer verletzt wurde, befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung.

Zum möglichen Tatmotiv und Hintergründen können zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht werden.

Die erste Presseerklärung finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6092444

