Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger nach Raub gesucht

Recklinghausen (ots)

In einem Gebäude an der Humboldtstraße überfiel ein unbekannter Mann eine 41-Jährige - er nahm ihre Geldbörse mit.

Der Mann betrat gegen 08:45 Uhr am Donnerstagmorgen das Gebäude durch eine Schiebetür. Dann ging er die 41-Jährige körperlich an, schubste sie zu Boden und zeigte ein Messer vor. Mehrfach forderte er die Geldbörse der Bottroperin. Im weiteren Verlauf nahm er das Portemonnaie selber vom Boden auf und flüchtete.

Die 41-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt.

Personenbeschreibung: männlich, 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80m groß, schlank, helle Hautfarbe, kurze blonde Haare, sprach Deutsch mit Akzent, helle Oberbekleidung

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell