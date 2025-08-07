Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Anwohnerin überrascht Einbrecher

Recklinghausen (ots)

Am frühen Morgen konnte ein bislang unbekannter Täter nach einem Einbruch mit einer Geldbörse flüchten. Gegen 04:25 Uhr konnte eine Anwohnerin der Ortelsburger Straße verdächtige Geräusche in ihrer Erdgeschosswohnung wahrnehmen. Kurz darauf traf sie auf einen Einbrecher, der sich offensichtlich über ein Fenster Zugang zur Wohnung verschafft hatte. Die Anwohnerin schrie laut auf und schlug den Unbekannten in die Flucht. Der Einbrecher, der dunkel gekleidet war und Handschuhe trug, nahm eine Geldbörse mit.

Hinweistelefon: 0800/2361 111

