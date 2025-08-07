Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: VW Golf gestohlen
Recklinghausen (ots)
Nach einem Auto-Diebstahl bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Mittwoch in der Zeit von 09:30 bis 16:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen blauen VW Golf 7. Das Fahrzeug mit einem Kennzeichen aus Recklinghausen stand in diesem Zeitraum am Alten Postweg. Hinweise werden von der Kripo unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegengenommen.
