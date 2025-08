Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - 3 Verletzte nach Vorfahrtverletzung

Lippe (ots)

(LW) 3 leichtverletzte Personen waren die Folge einer Vorfahrverletzung an der Kreuzung Beetstraße / Kolberger Straße / Am Rathaus. Eine 40-jährige Frau aus Bad Salzuflen befuhr zusammen mit ihrer 8-jährigen Tochter in ihrem VW Golf die Kolberger Straße. Sie beabsichtigte, die Beestraße in Richtung der Straße "Am Rathaus" zu überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 50-jährigen Dame aus Emlichheim, die mit ihrem Opel Corsa die Beetstraße in Richtung Wasserfahr befuhr. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden die Fahrerin des Opel sowie ihre 59-jährige Beifahrerin als auch die 8-jährige Tochter der Unfallverursacherin leicht verletzt. Die Insassen des Opel wurden einem Klinikum in Herford zugeführt, der Opel Corsa musste abgeschleppt werden. Unfallzeugen, deren Personalien am Unfallort noch nicht festgestellt wurden, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 005231-6090 in Verbindung zu setzen.

