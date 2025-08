Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Nach Verkehrsunfall zwei Führerscheine sichergestellt

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagabend gegen 19.10 Uhr befuhr ein 63-jähriger Lemgoer mit seinem Pkw die Straße Spiegelberg in Richtung Bruchweg und bog nach links in die Straße Vogelsang ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 31-jährigen Pkw-Führers und es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins waren die unmittelbaren Folgen für den Mann. Im Anschluss an die Unfallaufnahme rief dieser dann seine Ehefrau an und bat sie, ihn von der Unfallstelle abzuholen. Als diese mit ihrem Pkw dort erschien, stellten die Lemgoer Polizeibeamten auch bei ihr Anzeichen für eine Alkoholisierung fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht, so dass auch bei ihr die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ihr Führerschein sichergestellt wurde. Beide Ehepartner erwartet nun ein Strafverfahren.

