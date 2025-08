Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Nach Wohnungseinbruch festgenommen

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagmorgen in der Zeit zwischen 08.00 und 08.30 Uhr brach ein 53-jähriger Detmolder in eine Wohnung am Hasenpfad ein und entwendete aus der Wohnung Bargeld und einen Fernseher. Dabei wurde er durch einen Nachbarn beobachtet, der dies dem Wohnungsinhaber bei dessen Rückkehr zu seiner Wohnung am frühen Abend mitteilte. Der 27-jährige Geschädigte verständigte daraufhin die Polizei. Da der Zeuge konkrete Angaben zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen in einem Nachbarhaus machen konnte, suchten Polizeibeamte die Anschrift auf. Auf Klingeln öffnete der Tatverdächtige kurz die Wohnungstür, schlug sie aber bei Erkennen der Polizei sofort wieder zu. Trotzdem konnten die Beamten auf dem Flur den entwendeten Fernseher erkennen. Da der 53-jährige Tatverdächtige der Aufforderung die Tür zu öffnen, nicht nachkam, wurde diese gewaltsam geöffnet. Der Tatverdächtige wurde durch die Beamten in der Wohnung festgenommen, der entwendete Fernseher sichergestellt.

