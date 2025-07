Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Geparktes Auto rollt los.

Lippe (ots)

Eine 23-Jährige parkte am Mittwochnachmittag (30.07.2025) in der Gerichtsstraße. Als sie ausstieg, rollte ihr Mercedes an. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte sie von außerhalb des Wagens die Bremse zu betätigen, rutschte jedoch ab und drückte das Gaspedal. Der Mercedes fuhr dadurch über die Gerichtsstraße auf einen Parkplatz und stieß gegen geparkten Mercedes Vito, einen Poller und einen Fahrradständer. Die Fahrerin wurde dabei zwischen ihrem Fahrzeug und dem geparkten Wagen eingeklemmt. Dadurch wurde sie leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei geschätzt 7500 Euro. Der Wagen der Frau musste abgeschleppt werden.

