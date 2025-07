POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Wem gehört das Fahrrad?

Lippe (ots) - Schon am Freitag (25.07.2025) verunfallte ein 31-Jähriger mit seinem schwarzen VW Golf auf der Straße "Am Zubringer". Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann kurz vor 17 Uhr in Fahrtrichtung Detmold, als er ins Schleudern geriet und nach rechts von der Straße abkam. Dort kollidierte der Wagen mit einem Straßenschild. Der 31-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 3700 Euro geschätzt. Das ...

