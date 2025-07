POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag (28./29.07.2025) in ein Haus in der Pirolstraße ein. Sie knackten dabei die Terrassentür und stahlen eine Handtasche samt Inhalt. Über weiteres Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks ...

