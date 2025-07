POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Terrassentür aufgebrochen.

Lippe (ots) - Am Montagabend (28.07.2025) wurde ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Heldmanstraße leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Jugendliche gegen 18 Uhr in Richtung Schloßstraße und kam in einer Kurve möglicherweise aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn ins Rutschen. Er geriet in den Gegenverkehr und touchierte einen Mercedes. Der ...

