POL-LIP: Lemgo. Falsche Gewinnversprechen.

Lippe (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (27./28.07.2025) drangen Unbekannte gewaltsam in die Produktionshalle einer Firma in der Straße "Im Fliegerhorst" ein. Sie beschädigten eine Tür und stahlen etwas Bargeld aus einem Büro, ob weitere Beute gemacht wurde, ist noch nicht bekannt. In der gleichen Straße brachen Unbekannte am Wochenende (25. - 28.07.2025) in eine Autowerkstatt ein und stahlen nach ersten ...

mehr