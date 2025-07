Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrüche am Wochenende.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (27./28.07.2025) drangen Unbekannte gewaltsam in die Produktionshalle einer Firma in der Straße "Im Fliegerhorst" ein. Sie beschädigten eine Tür und stahlen etwas Bargeld aus einem Büro, ob weitere Beute gemacht wurde, ist noch nicht bekannt.

In der gleichen Straße brachen Unbekannte am Wochenende (25. - 28.07.2025) in eine Autowerkstatt ein und stahlen nach ersten Erkenntnissen unter anderem einen Schlagbohrer.

Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist bislang unklar. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell