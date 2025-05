POL-DA: Darmstadt: Brand in Kleingartenanlage

Höchst (ots) - Am Dienstag (29.04.), gegen 12.50 Uhr, kam es in Höhe der Jet-Tankstelle in der Erbacher Straße, an der dortigen Fußgängerampel, zur Gefährdung eines Kindes. Dabei missachtete der Fahrer eines silberfarbenen Renault die rote Ampel und verfehlte nur knapp einen 12-jährigen Fußgänger welcher sich gerade auf dem Fußgängerüberweg befand. Danach ...

