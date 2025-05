Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Gefährdung eines Kindes im Straßenverkehr/Zeugen gesucht

Höchst (ots)

Am Dienstag (29.04.), gegen 12.50 Uhr, kam es in Höhe der Jet-Tankstelle in der Erbacher Straße, an der dortigen Fußgängerampel, zur Gefährdung eines Kindes. Dabei missachtete der Fahrer eines silberfarbenen Renault die rote Ampel und verfehlte nur knapp einen 12-jährigen Fußgänger welcher sich gerade auf dem Fußgängerüberweg befand. Danach entfernte sich der Fahrer des Renault in Richtung Ortsmitte.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Höchst unter der Telefonnummer 06163/9410 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell