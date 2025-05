POL-DA: Bensheim: Polizei zieht positives Fazit nach Weinlagenwanderung

Rimbach-Zotzenbach (ots) - Am 26.04.2025 kam es in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 24:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Rimbach-Zotzenbach in der Hauptstraße auf Höhe der dortigen Grundschule. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich beim Ein- bzw. Ausparken einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkten weißen Hyundai. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der ...

