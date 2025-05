Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Rimbach Zotzenbach

Rimbach-Zotzenbach (ots)

Am 26.04.2025 kam es in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 24:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Rimbach-Zotzenbach in der Hauptstraße auf Höhe der dortigen Grundschule. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich beim Ein- bzw. Ausparken einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkten weißen Hyundai. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fremdschaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Tel.: 06252 / 7060 in Verbildung zu setzen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell