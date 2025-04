Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bürstadt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht.

Bürstadt (ots)

Am 30.04.2025 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Mainstraße 137 in 68642 Bürstadt eine Verkehrsunfallflucht. Das unmittelbar vor dem "EDEKA Markt" abgeparkte Fahrzeug des Herstellers VW , Modell Golf wurde hierbei an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am GOLF 7 beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 4.000 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim unter der Tel.: 06206 / 94400 zu melden.

