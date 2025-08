Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Donnerstag (31.07.2025) gegen 17:45 Uhr auf der Landesstraße 1187 bei Leonberg. Ein 41-jähriger Motorrad-Lenker war auf der Landesstraße 1187 von Leonberg in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 32-jährige Hyundai-Lenkerin vom Leonberger Ortsteil Rappenhof kommend nach links in selbige Fahrtrichtung auf die Landesstraße 1187 auf. Nachdem sie bereits vollständig auf die Richtungsfahrbahn abgebogen war, näherte sich von hinten der Motorrad-Lenker. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit konnte der Zweirad-Lenker sein Gefährt nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in einer langgezogenen Linkskurve dem Hyundai hinten auf. Durch die Kollision stürzte der 41-Jährige vom Motorrad auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro, das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen und für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle in beide Fahrrichtungen gesperrt werden. Gegen 20:30 Uhr konnten sämtliche Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell